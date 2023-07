Ciné Conte : Mush Mush et le petit monde de la forêt BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 19 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Séance de Ciné Conte – Lecture d’albums et projection de Mush-Mush et le petit monde de la forêt.

2023-07-19 15:00:00 fin : 2023-07-19 . EUR.

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Séance de Ciné Conte – Book readings and screening of Mush-Mush and the Little World of the Forest

Sesión de cine-cuentacuentos – Lectura de álbumes y proyección de Mush-Mush y el pequeño mundo del bosque

Ciné Conte – Lesung von Alben und Vorführung von Mush-Mush und die kleine Welt des Waldes

