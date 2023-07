PARTIR EN LIVRE BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 19 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Rendez-vous directement au cinéma le Maintenon pour les lectures et la projection – La projection sera suivie d’un goûter à la Médiathèque !

À 15h – Lectures d’albums et projection du film d’animation « Mush-Mush et le petit monde de la forêt » De 3 à 5 ans (2020, 44 min., 3 courts métrages)

Résumé

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables Champotes est entraîné dans de nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à dos de libellule – c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce !

ET AUSSI …..

BAGNERES-DE-BIGORRE Cinéma Le Maintenon

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Go directly to the Maintenon cinema for the readings and screening – The screening will be followed by a snack at the Médiathèque!

At 3pm – Book readings and screening of the animated film « Mush-Mush et le petit monde de la forêt » Ages 3 to 5 (2020, 44 min., 3 shorts)

Summary

If you thought you knew everything about the little world of the forest, you haven’t met Mush-Mush, Lilit and Sep yet. Every day, the trio of inseparable Champotes are drawn into new adventures: saving a hundred-year-old tree, protecting a tree frog or flying away on the back of a dragonfly? it’s always a thrilling day ahead!

AND ALSO ….

Vaya directamente al cine Maintenon para las lecturas y la proyección – ¡La proyección irá seguida de un aperitivo en la Médiathèque!

A las 15.00 h – Lectura de libros y proyección de la película de animación « Mush-Mush et le petit monde de la forêt » De 3 a 5 años (2020, 44 min., 3 cortometrajes)

Resumen

Si creías saberlo todo sobre el pequeño mundo del bosque, es que aún no conoces a Mush-Mush, Lilit y Sep. Cada día, el trío de inseparables Champotes se ve envuelto en nuevas aventuras: salvar un árbol centenario, proteger a una rana arborícola o salir volando a lomos de una libélula… ¡siempre hay un día emocionante por delante!

Y ….

Treffpunkt für die Lesungen und die Vorführung direkt im Kino le Maintenon – Im Anschluss an die Vorführung gibt es in der Mediathek einen kleinen Imbiss!

Um 15 Uhr – Albumlesungen und Vorführung des Animationsfilms « Mush-Mush und die kleine Welt des Waldes » Von 3 bis 5 Jahren (2020, 44 Min., 3 Kurzfilme)

Zusammenfassung

Wenn Sie dachten, Sie wüssten alles über die kleine Welt des Waldes, dann haben Sie Mush-Mush, Lilit und Sep noch nicht kennengelernt. Jeden Tag wird das Trio der unzertrennlichen Champotes in neue Abenteuer verwickelt: Einen hundertjährigen Baum retten, einen Laubfrosch beschützen oder auf dem Rücken einer Libelle davonfliegen – es ist immer ein aufregender Tag, der vor uns liegt!

UND AUCH ….

