RICHESSES NATURELLES AU VALLON DE BOULESTE BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 18 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Le vallon de Bouleste est un petit paradis naturaliste permettant d’observer les marmottes, l’aigle et des fleurs de toutes les couleurs.

Un appréciable cocktail d’apaisants paysages pastoraux et de biodiversité exceptionnelle !

Site Natura 2000 « Gabizos »..

2023-07-18 09:00:00 fin : 2023-07-18 17:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l’inscription

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Bouleste valley is a small naturalist’s paradise where you can observe marmots, eagles and colorful flowers.

A delightful cocktail of soothing pastoral landscapes and exceptional biodiversity!

Natura 2000 site « Gabizos ».

El valle de la Bouleste es un pequeño paraíso para los amantes de la naturaleza, con marmotas, águilas y flores de todos los colores.

Un delicioso cóctel de relajantes paisajes pastorales y una biodiversidad excepcional

Sitio Natura 2000 « Gabizos ».

Das Bouleste-Tal ist ein kleines Naturparadies, in dem man Murmeltiere, Adler und bunte Blumen beobachten kann.

Ein angenehmer Cocktail aus beruhigenden Hirtenlandschaften und außergewöhnlicher Biodiversität!

Natura 2000-Gebiet « Gabizos ».

Mise à jour le 2023-06-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65