Rencontre signature : Hubert Brau BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 15 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

La librairie Aupres de Pyrène est heureuse de recevoir Hubert Brau, guide de pêche sportive à Campan très actif dans le monde associatif de la pêche dans les Hautes Pyrénées.

Il nous présentera son livre L’envol de l’éphémère..

2023-07-15 10:00:00 fin : 2023-07-15 12:30:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE à la librairie Auprès de Pyrene

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Aupres de Pyrène bookshop is delighted to welcome Hubert Brau, a sport fishing guide from Campan who is very active in the world of fishing associations in the Hautes Pyrénées.

He will be presenting his book L’envol de l’éphémère.

La librería Aupres de Pyrène se complace en recibir a Hubert Brau, guía de pesca deportiva de Campan, muy activo en las asociaciones de pesca de los Altos Pirineos.

Presentará su libro L’envol de l’éphémère.

Die Buchhandlung Aupres de Pyrène freut sich, Hubert Brau, einen Sportfischereiführer aus Campan, der in der Welt der Angelvereine in den Hautes Pyrénées sehr aktiv ist, begrüßen zu dürfen.

Er wird uns sein Buch L’envol de l’éphémère (Der Flug der Eintagsfliege) vorstellen.

