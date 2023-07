AU COEUR D’UNE COLONIE DE CHAUVES-SOURIS BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 13 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Découverte des chauves-souris grâce à une caméra suivie d’une balade crépusculaire afin d’observer et d’écouter les animaux qui partent chasser..

2023-07-13 20:30:00 fin : 2023-07-13 22:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Muséum d’histoire naturelle au Vallon du Salut

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover bats using a camera, followed by a twilight walk to observe and listen to the animals as they hunt.

Descubra los murciélagos utilizando una cámara, seguido de un paseo crepuscular para observar y escuchar a los animales mientras cazan.

Entdeckung der Fledermäuse mithilfe einer Kamera, gefolgt von einem Spaziergang in der Dämmerung, um die Tiere, die auf die Jagd gehen, zu beobachten und ihnen zuzuhören.

