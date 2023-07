PARTIR EN LIVRE BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 12 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Rendez-vous au jardin des Vignaux :

De 10h à 11h – Les histoires pour les p’tites oreilles – de 0 à 5 ans

Lectures, comptines et chansonnettes à partager pour les tout-petits. En partenariat avec la Maison de la Petite Enfance de Bagnères.

De 14h30 à 16h30 – Les histoires au jardin des Vignaux – À partir de 3 ans

Laisse-toi emporter en toute liberté dans les histoires du jardin …

De 15h30 à 16h30 – Lecture « Concours de cavane » et atelier Art postal – À partir de 6 ans

Participe à l’élection de la plus belle cabane de l’album « Concours de cabanes » de Camille Garoche aux Editions Little Urban et viens découvrir l’atelier art postal en créant ton enveloppe à partir de différentes techniques. Un Chèque Lire® récompensera la plus belle création..

See you in the Vignaux garden:

10 to 11 a.m. – Stories for little ears – 0 to 5 years

Readings, nursery rhymes and songs for toddlers. In partnership with the Maison de la Petite Enfance de Bagnères.

2:30 to 4:30 pm – Stories in the Vignaux garden – From age 3

Let yourself be carried away by the stories in the garden…

From 3:30 to 4:30 pm – « Cavane Contest » reading and postal art workshop – From age 6

Participate in the election of the most beautiful tree house from the album « Concours de cabanes » by Camille Garoche (Editions Little Urban) and discover the postal art workshop by creating your own envelope using different techniques. A Chèque Lire® will be awarded to the most beautiful creation.

Nos vemos en el jardín Vignaux:

De 10:00 a 11:00 – Cuentos para oídos pequeños – de 0 a 5 años

Lecturas, canciones infantiles y canciones para compartir con los más pequeños. En colaboración con la Maison de la Petite Enfance de Bagnères.

De 14.30 a 16.30 h – Les histoires au jardin des Vignaux – A partir de 3 años

Déjese llevar por las historias del jardín…

De 15.30 a 16.30 h – Lectura « Concours de cavane » y taller de arte postal – A partir de 6 años

Participe en la elección de la casa del árbol más bonita del álbum « Concours de cabanes » de Camille Garoche publicado por Little Urban y venga a descubrir el taller de arte postal creando su propio sobre con diferentes técnicas. Se entregará una Chèque Lire® a la creación más bonita.

Treffpunkt im Garten von Les Vignaux :

Von 10:00 bis 11:00 Uhr – Geschichten für die kleinen Ohren – von 0 bis 5 J

Lesungen, Reime und Lieder für die Allerkleinsten zum Mitmachen. In Zusammenarbeit mit dem Maison de la Petite Enfance in Bagnères.

Von 14:30 bis 16:30 Uhr – Die Geschichten im Garten der Vignaux – Ab 3 J

Lass dich in aller Freiheit in die Geschichten des Gartens entführen …

Von 15:30 bis 16:30 Uhr – Lesung « Concours de cavane » und Workshop Postkunst – Ab 6 J

Nimm an der Wahl der schönsten Hütte aus dem Album « Concours de cabanes » von Camille Garoche aus dem Verlag Little Urban teil und entdecke das Postkunst-Atelier, indem du deinen Umschlag mit verschiedenen Techniken gestaltest. Die schönste Kreation wird mit einem Chèque Lire® belohnt.

