COUCHER DE SOLEIL…LEVER DE LUNE ! BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 12 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Balade pour passer doucement des lumières et bruits du jour à ceux de la nuit..

2023-07-12 20:00:00 fin : 2023-07-12 22:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l’inscription

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



A gentle stroll from the lights and sounds of day to those of night.

Un suave paseo de las luces y sonidos del día a los de la noche.

Spaziergang, um sanft von den Lichtern und Geräuschen des Tages zu denen der Nacht überzugehen.

Mise à jour le 2023-06-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65