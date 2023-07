Venez marcher sur l’eau à la tourbière du lac de Lourdes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 11 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Aux portes de la ville de Lourdes se cache un trésor flottant. Découvrons la vie unique de la tourbière du Lac de Lourdes. abrite un site tourbeux majeur de la chaîne pyrénéenne, classé dans le réseau européen Natura 2000. Site Natura 2000 « Tourbière et lac de Lourdes »..

2023-07-11 14:00:00 fin : 2023-07-11 17:30:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l’inscription

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Just outside the town of Lourdes lies a floating treasure. Let’s discover the unique life of the Lac de Lourdes peat bog. This is a major peatland site in the Pyrenean chain, and part of the European Natura 2000 network. Natura 2000 site « Tourbière et lac de Lourdes ».

A las afueras de la ciudad de Lourdes se esconde un tesoro flotante. Descubramos la vida única de la turbera del lago de Lourdes. La turbera del lago de Lourdes es uno de los principales lugares de turbera de los Pirineos y forma parte de la red europea Natura 2000. Sitio Natura 2000 « Tourbière et lac de Lourdes ».

Vor den Toren der Stadt Lourdes verbirgt sich ein schwimmender Schatz. Entdecken wir das einzigartige Leben im Torfmoor des Sees von Lourdes. beherbergt ein bedeutendes Torfmoorgebiet der Pyrenäenkette, das in das europäische Netzwerk Natura 2000 aufgenommen wurde. Natura 2000-Gebiet « Torfmoor und See von Lourdes ».

