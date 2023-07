PARTIR EN LIVRE BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 8 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Programmation matinée : Kiosque à musique des grands thermes

De 10h30 à 11h30 – Les histoires au kiosque pour les p’tites oreilles – De 0 à 3 ans

Une bibliothécaire vous donne rendez-vous pour partager lectures, comptines et chansonnettes !

Programmation après-midi : Théâtre de verdure (entre la Médiathèque et l’Office de Tourisme)

De 14h à 16h – Les histoires sous mon arbre-cabane – À partir de 3 ans

Laisse-toi emporter en toute liberté dans les histoires sous l’arbre-cabane !

De 14h à 16h – Atelier-fresque : Imagine ta cabane – À partir de 6 ans

Viens dessiner ta cabane de rêve et accroche-la dans la fresque de l’arbre de la bibliothèque ! Les deux premiers dessins de cabane réalisés seront récompensés par un Chèques Lire®.

De 14h à 16h – Jeux géants – À partir de 4 ans

Venez vous amuser en famille et découvrir des jeux géants : Trapenum, Ringo Bingo, Carrum (billard indien)..

2023-07-08 14:00:00 fin : 2023-07-08 16:00:00

BAGNERES-DE-BIGORRE Médiathèque Simone Veil

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Morning program: Kiosque à musique des grands thermes

10:30 am to 11:30 am – Les histoires au kiosque pour les p?tites oreilles – From 0 to 3 years old

A librarian invites you to share readings, rhymes and ditties!

Afternoon program: Théâtre de verdure (between the Médiathèque and the Office de Tourisme)

2pm to 4pm – Les histoires sous mon arbre-cabane – From age 3

Let yourself be carried away by the stories under the tree house!

2pm to 4pm – Atelier-fresque: Imagine your tree house – From age 6

Come and draw your dream tree house and hang it in the library tree fresco! The first two tree house drawings completed will be rewarded with a Chèques Lire®.

2pm to 4pm – Giant games – From 4 years upwards

Come and have fun with your family and discover giant games: Trapenum, Ringo Bingo, Carrum (Indian billiards).

Programa de la mañana: Quiosco de música en las grandes termas

De 10.30 a 11.30 h – Cuentos para oídos pequeños en el quiosco – De 0 a 3 años

Un bibliotecario compartirá lecturas, canciones infantiles y canciones

Programa de tarde: Théâtre de verdure (entre la Médiathèque y la Oficina de Turismo)

De 14:00 a 16:00 – Les histoires sous mon arbre-cabane – A partir de 3 años

¡Déjese llevar por las historias bajo la casa del árbol!

De 14:00 a 16:00 – Taller al fresco: Imagina tu casa en el árbol – A partir de 6 años

Ven a dibujar la casa del árbol de tus sueños y cuélgala en el fresco del árbol de la biblioteca Los dos primeros dibujos serán recompensados con una Chèques Lire®.

De 14:00 a 16:00 – Juegos gigantes – A partir de 4 años

Venga a divertirse en familia y a descubrir algunos juegos gigantes: Trapenum, Ringo Bingo, Carrum (billar indio).

Programmierung vormittags: Musikpavillon der großen Thermen

Von 10:30 bis 11:30 Uhr – Geschichten am Kiosk für kleine Ohren – Von 0 bis 3 Jahren

Eine Bibliothekarin lädt Sie zum gemeinsamen Lesen, Erzählen und Singen ein!

Nachmittagsprogramm: Théâtre de verdure (zwischen der Mediathek und dem Fremdenverkehrsamt)

Von 14h bis 16h – Die Geschichten unter meinem Baumhaus – Ab 3 J

Lass dich in aller Freiheit in die Geschichten unter meinem Baumhaus entführen!

Von 14:00 bis 16:00 Uhr – Workshop: Stell dir dein Baumhaus vor – Ab 6 Jahren

Zeichne dein Traumhaus und hänge es in das Fresko des Baums in der Bibliothek! Die ersten beiden Zeichnungen eines Baumhauses werden mit einem Chèques Lire® belohnt.

Von 14:00 bis 16:00 Uhr – Riesige Spiele – Ab 4 J

Kommen Sie mit Ihrer Familie, um Spaß zu haben und riesige Spiele zu entdecken: Trapenum, Ringo Bingo, Carrum (indisches Billard).

