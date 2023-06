Animation au Musée du Marbre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 5 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Présentation d’une Maquette des Pyrénées de la vallée du Haut-Adour.

Thèmes abordés : Géologie, érosion, sources de l’Adour, pastoralisme, (Rendez-vous au Musée du Marbre)..

2023-07-05 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-05 12:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Rendez-vous au Musée du Marbre (vallon du Salut)

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Presentation of a model of the Pyrenees in the Haut-Adour valley.

Topics covered: geology, erosion, Adour springs, pastoralism, (Meet at the Musée du Marbre).

Presentación de una maqueta de los Pirineos en el valle del Haut-Adour.

Temas tratados: geología, erosión, fuentes del Adour, pastoralismo, (Cita en el Musée du Marbre).

Präsentation eines Modells der Pyrenäen des Haut-Adour-Tals.

Themen: Geologie, Erosion, Quellen des Adour, Weidewirtschaft, (Treffpunkt: Marmormuseum).

