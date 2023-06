Concerts d’été BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 4 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Concert gratuit avec Cécile C (Chanson française )

Esplanade de la médiathèque.

2023-07-04 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-04 . .

Free concert with Cécile C (French chanson)

Esplanade de la médiathèque

Concierto gratuito con Cécile C (chanson francesa)

Explanada de la Mediateca

Gratiskonzert mit Cécile C (Französischer Chanson )

Esplanade der Mediathek

