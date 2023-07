A la rencontre des grands rapaces BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 4 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Sur les hauteurs de Gavarnie, depuis les granges de Holle, partons à la rencontre des grands rapaces.

Site Natura 2000 « Cirque de Gavarnie ».

2023-07-04 13:30:00 fin : 2023-07-04 17:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



On the heights of Gavarnie, from the Holle barns, let’s meet the great birds of prey.

Natura 2000 « Cirque de Gavarnie » site

En las alturas de Gavarnie, desde los graneros de Holle, salgamos al encuentro de las grandes rapaces.

Sitio Natura 2000 « Circo de Gavarnie

Auf den Höhen von Gavarnie, von den Scheunen von Holle aus, machen wir uns auf den Weg, um die großen Raubvögel zu treffen.

Natura 2000-Gebiet « Cirque de Gavarnie » (Zirkus von Gavarnie)

