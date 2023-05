Jardins Secrets BAGNERES-DE-BIGORRE, 4 juin 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Partez à la découverte de jardins privés de la vallée du Haut-Adour. Terrains de jeux et d’aventures, d’expériences et d’explorations, pour petits et grands, les jardins continuent à proposer des ambiances et des regards particuliers.

Les Adresses à Bagnères-de-Bigorre :

– Le Jardin Paratgé du Tiers-Lieu en Bigorre (33 avenue du Général Leclerc, de 14h à 17h)

– Les jardins familiaux (13 rue du Castelmouly)

– La Roseraie (16 avenue de Belgique)

– Serres Municipales ( 34 route de Toulouse)

– Le bonheur est dans le pot ( 56 rue du Général De Gaulle)

– Jardin d’ici et d’ailleurs ( 17 rue Maréchal Foch)

– Un jardin foisonnant ( 4 rue Alphonse Cazes, de 14h à 18h)

– Jardin de l’association Bigor’GEM (2 rue du 19 Mars 1962)

– Jardin du Bien-Être – Foyer St-Frai (35 rue Nansouty, de 14h à 18h)

– Le jardin en terrasse (3 rue Alfred Cazalas)

– Le jardin des grimpantes (6 rue du Duc du Maine)

– Vallon de Salut

Les Adresses à Pouzac :

– Ferme des 3 sources (23 rue du Gal Laffaille)

– Mon jardin (33 avenue de la Mongie)

– Au pot âgé (29 rue de l’Adour)

– Le jardin Partagé et le poulailler collectif du village ( rue de la mairie)

– Jardin de l’Homme qui marche ( 28 rue de l’Arribord)

Aux alentours :

– Le jardin avec vue (5 avenue Alfred Castellat, Gerde)

– Casaus dessus, casaus debat (18 avenue Alfred Costallat, Gerde)

– Garden party du Roi (5 rue du Monné, Gerde)

– Le jardin de chez Jeanne (24 avenue du 8 mai, Gerde)

Le jardin perché (chemin de Nabias, Asté).

2023-06-04 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 18:00:00.

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover the private gardens of the Haut-Adour valley. Playgrounds for adventure, experimentation and exploration, for young and old alike, the gardens continue to offer their own special atmosphere and outlook.

Addresses in Bagnères-de-Bigorre :

– Jardin Paratgé du Tiers-Lieu en Bigorre (33 avenue du Général Leclerc, 2pm to 5pm)

– Les jardins familiaux (13 rue du Castelmouly)

– La Roseraie (16 avenue de Belgique)

– Municipal greenhouses ( 34 route de Toulouse)

– Happiness is in the pot ( 56 rue du Général De Gaulle)

– Jardin d’ici et d’ailleurs ( 17 rue Maréchal Foch)

– Un jardin abondonnant ( 4 rue Alphonse Cazes, 2pm to 6pm)

– Jardin de l’association Bigor’GEM (2 rue du 19 Mars 1962)

– Jardin du Bien-Être – Foyer St-Frai (35 rue Nansouty, 2pm-6pm)

– Le jardin en terrasse (3 rue Alfred Cazalas)

– Le jardin des grimpantes (6 rue du Duc du Maine)

– Vallon de Salut

Addresses in Pouzac :

– Ferme des 3 sources (23 rue du Gal Laffaille)

– Mon jardin (33 avenue de la Mongie)

– Au pot âgé (29 rue de l’Adour)

– Le jardin Partagé et le poulailler collectif du village ( rue de la mairie)

– Jardin de l’Homme qui marche (28 rue de l’Arribord)

Nearby :

– Le jardin avec vue (5 avenue Alfred Castellat, Gerde)

– Casaus dessus, casaus debat (18 avenue Alfred Costallat, Gerde)

– Garden party du Roi (5 rue du Monné, Gerde)

– Le jardin de chez Jeanne (24 avenue du 8 mai, Gerde)

Le jardin perché (chemin de Nabias, Asté)

Descubra los jardines privados del valle del Haut-Adour. Lugares de aventura, de experimentación y de exploración, para grandes y pequeños, los jardines siguen ofreciendo un ambiente y una visión particulares.

Direcciones en Bagnères-de-Bigorre :

– Le Jardin Paratgé du Tiers-Lieu en Bigorre (33 avenue du Général Leclerc, de 14:00 a 17:00 h)

– Los jardines de huertos (13 rue du Castelmouly)

– La Roseraie (16 avenue de Belgique)

– Invernaderos municipales (34 route de Toulouse)

– La felicidad está en la olla ( 56 rue du Général De Gaulle)

– Jardin d’ici et d’ailleurs ( 17 rue Maréchal Foch)

– Un jardin abondonnant ( 4 rue Alphonse Cazes, de 14.00 a 18.00 h)

– Jardin de l’association Bigor’GEM (2 rue du 19 Mars 1962)

– Jardin du Bien-Être – Foyer St-Frai (35 rue Nansouty, de 14.00 a 18.00 h)

– Le jardin en terrasse (3 rue Alfred Cazalas)

– Le jardin en terrasse (6 rue du Duc du Maine)

– Vallon de Salut

Direcciones en Pouzac :

– Ferme des 3 sources (23 rue du Gal Laffaille)

– Mon jardin (33 avenue de la Mongie)

– Au pot âgé (29 rue de l’Adour)

– El jardín y el gallinero común del pueblo (rue de la mairie)

– Jardin de l’Homme qui marche (28 rue de l’Arribord)

En los alrededores:

– El jardín con vistas (5 avenue Alfred Castellat, Gerde)

– Casaus dessus, casaus debat (18 avenue Alfred Costallat, Gerde)

– Garden party du Roi (5 rue du Monné, Gerde)

– Le jardin de chez Jeanne (24 avenue du 8 mai, Gerde)

Le jardin perché (chemin de Nabias, Asté)

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Privatgärten des Haut-Adour-Tals. Als Spiel- und Abenteuerplätze, Experimentier- und Erkundungsfelder für Groß und Klein bieten die Gärten auch heute noch besondere Stimmungen und Blickwinkel.

Adressen in Bagnères-de-Bigorre :

– Le Jardin Paratgé du Tiers-Lieu en Bigorre (33 avenue du Général Leclerc, von 14:00 bis 17:00 Uhr)

– Die Familiengärten (13 rue du Castelmouly)

– La Roseraie (16 avenue de Belgique)

– Städtische Gewächshäuser ( 34 route de Toulouse)

– Das Glück ist im Topf ( 56 rue du Général De Gaulle)

– Jardin d’ici et d’ailleurs (Garten von hier und anderswo) ( 17 rue Maréchal Foch)

– Ein üppiger Garten ( 4 rue Alphonse Cazes, von 14 bis 18 Uhr)

– Garten des Vereins Bigor’GEM ( 2 rue du 19 Mars 1962)

– Jardin du Bien-Être – Foyer St-Frai (35 rue Nansouty, von 14h bis 18h)

– Der Terrassengarten (3 rue Alfred Cazalas)

– Der Garten der Kletterpflanzen (6 rue du Duc du Maine)

– Vallon de Salut

Adressen in Pouzac :

– Ferme des 3 sources (23 rue du Gal Laffaille)

– Mein Garten (33 avenue de la Mongie)

– Au pot âgé (29 rue de l’Adour)

– Der geteilte Garten und der kollektive Hühnerstall des Dorfes ( rue de la mairie)

– Jardin de l’Homme qui marche ( 28 rue de l’Arribord)

In der Umgebung :

– Der Garten mit Aussicht (5 avenue Alfred Castellat, Gerde)

– Casaus dessus, casaus debat (18 avenue Alfred Costallat, Gerde)

– Gartenparty des Königs (5 rue du Monné, Gerde)

– Le jardin de chez Jeanne (24 avenue du 8 mai, Gerde)

Le jardin perché (chemin de Nabias, Asté)

