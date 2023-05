Ciné-débat autour du film « L’Herbier, des pétales aux pixels » BAGNERES-DE-BIGORRE, 28 mai 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

CINÉ-DÉBAT autour du film L’Herbier, des pétales aux pixels en présence de la réalisatrice Marie-Christine Fourneaux et du directeur du Conservatoire botnaique Gérard Largier ( cinéma Le Maintenon à Bagnères-de-Bigorre ) En accès libre, selon places disponibles..

2023-05-28 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-28 16:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Cinéma le Maintenon

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



CINÉ-DÉBAT around the film L’Herbier, des pétales aux pixels in the presence of the director Marie-Christine Fourneaux and the director of the Conservatoire botnaique Gérard Largier ( cinéma Le Maintenon à Bagnères-de-Bigorre ) Free access, according to available places.

CINÉ-DÉBAT en torno a la película L’Herbier, des pétales aux pixels en presencia de la directora Marie-Christine Fourneaux y del director del Conservatoire botnaique Gérard Largier ( cinéma Le Maintenon à Bagnères-de-Bigorre ) Acceso libre, según plazas disponibles.

CINÉ-DÉBAT um den Film L’Herbier, des pétales aux pixels in Anwesenheit der Regisseurin Marie-Christine Fourneaux und des Direktors des Conservatoire botnaique Gérard Largier ( Kino Le Maintenon in Bagnères-de-Bigorre ) Freier Zugang, je nach Verfügbarkeit von Plätzen.

