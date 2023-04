CPIE – A LA RENCONTRE DES MARMOTTES BAGNERES-DE-BIGORRE, 13 mai 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Dans les prairies d’altitude de la vallée de Campan, nous irons retrouver ces

charmantes petites boules de poil en pleine effervescence à l’approche de l’été..

2023-05-13 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-13 16:30:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



In the high meadows of the Campan valley, we will go and meet these charming little

these charming little balls of hair in full effervescence with the approach of the summer.

En los altos prados del valle de Campan, nos encontraremos con estos encantadores peluditos

estas encantadoras bolitas de pelo en plena efervescencia con la llegada del verano.

Auf den hochgelegenen Wiesen des Campan-Tals treffen wir auf die kleinen Fellnasen

wir werden hier in der Nähe der Wiesen und Weiden sein, wo die kleinen, charmanten Fellknäuel in voller Aufregung sind, weil der Sommer vor der Tür steht.

Mise à jour le 2023-04-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65