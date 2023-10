AFRO TROPICAL VIBES Bagnères-de-bigorre Bagnères-de-Bigorre, 2 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

AFRO TROPICAL VIBES Samedi 2 décembre, 21h00 Bagnères-de-bigorre

Programmation :

Pat Kalla & le super mojo // Voilaaa sound system //Roots of one tree

Bagnères-de-bigorre Place du Foirail 65200 Bagnères-de-bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie https://www.bigbagfestival.fr/ https://www.facebook.com/BIGBAGFestival;https://cartelbigourdan.festik.net/ Le Cartel Bigourdan présente la 10ème édition du BIG BAG FESTIVAL du 21 au 23 septembre 2023 à Bagnères-de-Bigorre (65): un festival musical et artistique toujours plus ouvert et varié.

Au cœur de la cité thermale, le Cartel Bigourdan utilisera ses principaux ingrédients et quelques nouvelles épices pour faire de ce week end une fête intergénérationnelle autour d’une programmation volontairement éclectique mélangeant les arts sous toutes leurs formes.

Concerts sous chapiteau, animations pour les plus jeunes et les plus âgés, spectacles de rue, jeux, expos, performances lives, bal réservé aux enfants, un espace bodega avec son ambiance scène off et sa restauration maison à base de produits locaux, conférence musicale…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T21:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:30:00+01:00

afro tropical