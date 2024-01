Concert « Bison Phare » par Daniel Scalliet LESPONNE Bagnères-de-Bigorre, samedi 27 janvier 2024.

Début : 2024-01-27 19:00:00

L’association TRAVERSE vous présente le Concert « BISON PHARE » par Daniel Scalliet

En Partenariat avec le Pic du Midi

Venu au spectacle par la porte du chansonnier, un brin oblique, Daniel Webster Scalliet garde la frontalité du brailleur public. De mère américaine et de père français, il affectionne le chant anglo-saxon et la poésie française.

Depuis 2006, il explore, en tant qu’auteur compositeur, un territoire plutôt rock, folk hybride dans son origine, et résolument blues dans sa structure. Projet Vertigo, The Rainbones, Facteur Sauvage, Mocking Dead Bird sont ses groupes de cœur. Ses inspirations vont de Léonard Cohen à Nick Cave, en passant par Pablo Neruda et Gil Scott-Heron.

Entre songwriting et poésie passagère, Bison Phare est un animal à sang bleu. Il chante ses deux langues et balade des squelettes d’histoires chuchotées en secret. Il est un fantôme au galop tentant d’éclairer la nuit, et sa guitare ténor porte en elle un rêve électrique.

Il est un Animal Folk Rugissant.

Voix, Guitare ténor / Daniel Scalliet | Diffusion-production / Freddy Morezon

/// Autour du concert ///

Accueilli par Traverse en 2022, avec son groupe Mocking Dead Bird, Traverse a le grand plaisir de réinviter le chanteur et poète pour un temps d’écriture en immersion dans nos montagnes, avec un séjour au sommet du Pic du Midi.

Restauration possible à l’Auberge chez Gabrielle / Buvette sur place

LESPONNE Auberge chez Gabrielle

Bagnères-de-Bigorre 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie



