Bagnères Classic Trail Bagnères-de-Bigorre, 1 mai 2022, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères Classic Trail rendez-vous au Casino de Bagnères de Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-05-01 07:30:00 07:30:00 – 2022-05-01 rendez-vous au Casino de Bagnères de Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Trail Tucou – Monné – Bédat ( 25km. / 1.500 D+) :

Le trail Tucou – Monné – Bédat est devenu un «classic». Venez découvrir cet itinéraire traversant le massif du Bédat et du Monné et offrant des points de vue sur Bagnères et le piémont Pyrénéen. Un parcours à la fois exigeant et raisonnable.

25 Km

1.500 D+

Départ 8h30

Ouvert à tous de junior à master

Barrière horaire à 11h30 à Beaudéan (km 16)

Contre-la-Montre du Bédat ( 10km. / 500 D+ ) :

Venez découvrir ce format de course atypique où vos seuls repères seront vos sensations. L’itinéraire emprunte les beaux sentiers du Bédat et du Tucou . Les points de vue ne manqueront pas mais attention de ne pas trop trainer en chemin car nous n’arrêterons pas le chronomètre!

10 Km.

500 D+

Départ à partir de 10 heures

Le CLM est ouvert à tous de cadet à master.

La randonnée (10 km / 520 m D+) :

Une randonnée découverte pour arpenter les hauteurs de Bagnères à son rythme. le parcours emprunte le même parcours que le contre la montre du Bédat, un ravitaillement est prévu à mi-parcours. Inscriptions sur place Départ 8h30.

La course Enfant :

Cette initiation à la course pied est réservée aux enfants. Le parcours se déroulera dans les rues de Bagnères. L’inscription se fait sur place à partir de 10h et aucun classement ne sera établi.

Marché Gourmand

Après course : A l’issue de votre course, vous pourrez prendre part au traditionnel Buffet campagnard (inclus dans le prix de l’inscription) et profiter de votre réduction pour les bains thermoludiques.

Venez découvrir ce format de course atypique où vos seuls repères seront vos sensations.

L’itinéraire emprunte les beaux sentiers du Bédat et du Tucou .

Les points de vue ne manqueront pas

http://www.bagneres-athletisme.com/bagneres-classic-trail-2020/

Trail Tucou – Monné – Bédat ( 25km. / 1.500 D+) :

Le trail Tucou – Monné – Bédat est devenu un «classic». Venez découvrir cet itinéraire traversant le massif du Bédat et du Monné et offrant des points de vue sur Bagnères et le piémont Pyrénéen. Un parcours à la fois exigeant et raisonnable.

25 Km

1.500 D+

Départ 8h30

Ouvert à tous de junior à master

Barrière horaire à 11h30 à Beaudéan (km 16)

Contre-la-Montre du Bédat ( 10km. / 500 D+ ) :

Venez découvrir ce format de course atypique où vos seuls repères seront vos sensations. L’itinéraire emprunte les beaux sentiers du Bédat et du Tucou . Les points de vue ne manqueront pas mais attention de ne pas trop trainer en chemin car nous n’arrêterons pas le chronomètre!

10 Km.

500 D+

Départ à partir de 10 heures

Le CLM est ouvert à tous de cadet à master.

La randonnée (10 km / 520 m D+) :

Une randonnée découverte pour arpenter les hauteurs de Bagnères à son rythme. le parcours emprunte le même parcours que le contre la montre du Bédat, un ravitaillement est prévu à mi-parcours. Inscriptions sur place Départ 8h30.

La course Enfant :

Cette initiation à la course pied est réservée aux enfants. Le parcours se déroulera dans les rues de Bagnères. L’inscription se fait sur place à partir de 10h et aucun classement ne sera établi.

Marché Gourmand

Après course : A l’issue de votre course, vous pourrez prendre part au traditionnel Buffet campagnard (inclus dans le prix de l’inscription) et profiter de votre réduction pour les bains thermoludiques.

rendez-vous au Casino de Bagnères de Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-03-18 par