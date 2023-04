ENS – DANS LE SILLAGE DE L’ANGUILLE, 2 juillet 2023, Bages.

5 km / Facile / + 6 ans

Rendez-vous au parking du bord de l’étang.

Venez en famille partager cette balade amusée dans le village de Bages et ses alentours entre anecdotes au goût salé, contes, lecture de paysage, et détails incongrus.

Réservation obligatoire.

25 personnes max..

2023-07-02 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-02 20:00:00. .

Bages 11100 Aude Occitanie



5 km / Easy / + 6 years old

Meet at the parking lot on the edge of the pond.

Come with your family to share this amusing stroll in the village of Bages and its surroundings between anecdotes with a salty taste, tales, landscape reading, and incongruous details.

Reservation required.

25 people max.

5 km / Fácil / + 6 años

Encuentro en el aparcamiento junto al estanque.

Venga en familia a compartir este divertido paseo por el pueblo del Bages y sus alrededores, con anécdotas saladas, cuentos, lectura de paisajes y detalles incongruentes.

Reserva obligatoria.

25 personas máximo.

5 km / Leicht / + 6 Jahre

Treffpunkt: Parkplatz am Ufer des Teichs.

Kommen Sie mit Ihrer Familie und teilen Sie diesen unterhaltsamen Spaziergang durch das Dorf Bages und seine Umgebung zwischen Anekdoten mit salzigem Geschmack, Märchen, dem Lesen von Landschaften und unpassenden Details.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 25 Personen.

Mise à jour le 2023-03-29 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude