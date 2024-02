Bagdad : redécouvrir Madinat al-Salam, avec Assassin’s Creed Mirage L’Institut du Monde Arabe Paris, mercredi 28 février 2024.

Du mercredi 28 février 2024 au dimanche 09 juin 2024 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

Tout public. payant

L’exposition « Bagdad : redécouvrir Madinat al-Salam, avec Assassin’s Creed Mirage » met en lumière une période historique captivante, une zone géographique essentielle et une civilisation brillante. Grâce à de nombreux objets d’époque abbasside mis en scène dans les décors imaginés par les équipes d’Assassin’s Creed Mirage, le dernier-né de la série de jeux vidéo d’Ubisoft, elle donne à voir la splendeur d’une ville-monde en plein âge d’or.

En partenariat avec Ubisoft

Depuis 750, les Abbassides gouvernent l’immense Empire islamique. En 762, Al-Mansûr, deuxième calife de la dynastie, décide de fonder une nouvelle capitale. Il en choisit l’emplacement sur la rive occidentale du fleuve Tigre, dans l’actuel Irak. Débute alors la construction d’une ville majestueuse sur un plan circulaire avec le palais califal en son centre. Al-Mansûr la nomme Madinat al-Salam, la « cité de la paix ».

Comment restituer cette ville-monde, capitale politique, scientifique, culturelle et marchande, rasée par les Mongols en 1258 et sur les ruines de laquelle la Bagdad moderne s’est construite ?

L’exposition propose une réponse à cette question en faisant dialoguer les faits historiques et les objets des collections de l’IMA, dont certains n’ont pas été vus depuis plus de vingt ans, avec du contenu issu d’Assassin’s Creed Mirage : dessins conceptuels (concept arts), extraits vidéo et audio, images des personnages et lieux historiques présents dans le jeu etc.

