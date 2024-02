Bagdad : redécouvrir Madinat al-Salam, avec Assassin’s Creed® Mirage Exposition au musée de l’IMA L’Institut du Monde Arabe Paris, mercredi 28 février 2024.

Du mercredi 28 février 2024 au dimanche 10 novembre 2024 :

.Tout public. payant

L’exposition « Bagdad : redécouvrir Madinat al-Salam, avec Assassin’s Creed Mirage » met en lumière une période historique captivante, une zone géographique essentielle et une civilisation brillante. A travers de nombreux objets d’époque abbasside, dont certains n’ont pas été vus depuis plus de vingt ans, et dans les décors imaginés par les équipes d’Assassin’s Creed Mirage, le dernier-né de la série de jeux vidéo d’Ubisoft, elle donne à voir la splendeur d’une ville-monde en plein âge d’or.

En partenariat avec Ubisoft

L’exposition « Bagdad : redécouvrir Madinat al-Salam, avec Assassin’s Creed Mirage » redonne vie à une facette méconnue de l’histoire de la capitale irakienne : l’incroyable richesse de la ville-monde fondée par les Abbassides au 8e siècle. Toute une variété d’éléments issus du jeu vidéo – croquis et dessins préparatoires (concept arts), images du jeu, lieux et personnages historiques présents, extraits audio et vidéos – ainsi que des interviews de l’équipe de développement, font revivre la Bagdad du 9e siècle et ses habitants.

L’exposition fait dialoguer les objets des collections de l’IMA avec le contenu d’Assassin’s Creed Mirage autour de 5 thématiques : la Ville Ronde, les Religions, l’Administration et la Politique, Arts et Culture, Sciences et Techniques.

Elle établit un parallèle entre les différents savoir-faire qui ont permis, d’une part de faire la gloire de Bagdad pendant des siècles, et de l’autre, de reconstruire une ville disparue dans un jeu vidéo.

La reconstitution d’une ville-monde

Depuis 750, les Abbassides gouvernent l’immense Empire islamique. En 762, Al-Mansûr, deuxième calife de la dynastie, décide de fonder une nouvelle capitale. Il en choisit l’emplacement sur la rive occidentale du fleuve Tigre, dans l’actuel Irak. Débute alors la construction d’une ville majestueuse sur un plan circulaire avec le palais califal en son centre. Al-Mansûr la nomme Madinat al-Salam, la « cité de la paix ».

On découvre dans cette exposition comment a été reconstituée cette ville-monde, capitale politique, scientifique, culturelle et marchande, rasée par les Mongols en 1258 et sur les ruines de laquelle la Bagdad moderne s’est construite.

IMA-Ubisoft, histoire d’un fructueux partenariat

En 2018, Ubisoft réalise une expérience en réalité virtuelle basée sur les travaux de photogrammétrie de la société Iconem. Cette expérience est proposée aux visiteurs de l’exposition « Cités millénaires : Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul », à l’IMA du 10 octobre 2018 au 17 février 2019.

La collaboration se poursuit autour d’Assassin’s Creed Mirage : l’IMA fournit à Ubisoft des images de trois objets de ses collections – une coupe couleur rubis, un vase et trois gourdes dites de pèlerins –, qui viennent enrichir et illustrer la fonctionnalité Histoire de Bagdad du jeu. Cette riche base de données, dûment validées par un collège d’experts, est accessible aux joueurs au fil de leur progression.

À l’occasion de la sortie du jeu vidéo en octobre 2023, et avant le partenariat autour de l’exposition « Bagdad : redécouvrir Madinat al-Salam», le monde d’Assassin’s Creed Mirage a fait son entrée dans les collections permanentes de l’IMA : dans la partie du musée consacrée aux villes arabes (niveau 4), un film de quelques minutes, spécialement créé par Ubisoft, montre les principaux sites historiques de Bagdad tels que reconstitués dans le jeu.

L’Institut du monde arabe remercie chaleureusement la société MSI pour sa participation.

