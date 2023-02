Bagdad Café : projection et échange au cinéma Les Écoles Cinéma Les Écoles Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Bagdad Café : projection et échange au cinéma Les Écoles Cinéma Les Écoles, 15 février 2023, Paris. Le mercredi 15 février 2023

de 20h00 à 22h30

. payant Entrée 9 €, Tarif réduit 7,5 €, 6 €, 5 € Bagdad café de Percy Adlon, est rediffusé au cinéma Les Écoles le 15 février à 20h. Le film sera suivi d’un échange avec l’écrivain et philosophe Bruce Bégout. Après une scène de ménage Jasmin, une Bavaroise, atterrit au Bagdad Café, motel minable entre Disneyland et Las Vegas. La patronne, Brenda, tapageuse et insatisfaite, règne sur tout un petit monde de routiers et de personnages énigmatiques. Poétique, dramatique et sensible, ce conte de fée des années quatre-vingt reçoit le César du meilleur film étranger. La projection sera suivie d’un échange avec l’écrivain et philosophe Bruce Bégout, auteur du livre « L’Éblouissement des bords de route » (Allia, 2004), de l’ouvrage « La Découverte du quotidien » (Allia, 2005) et de l’essai « Lieu commun. Le motel américain » (Allia, 2003). LE CINÉ-CLUB KOPFKINO Cette deuxième édition de KOPFKINO (littéralement ‘Cinéma dans la tête’) vous emmènera pourun voyage au pays de l’imaginaire. La nouvelle sélection des films vous permettra non seulement de redécouvrir les classiques du cinéma allemand, mais aussi de voir des oeuvres inédites ou très peu montrées en France. Fidèle à son concept premier, chaque projection de KOPFKINO est suivie d’un échange avec un·e invité·e afin de disséquer le film sous un angle particulier. Jusqu’à l’été, nous vous proposons donc un parcours cinématographique qui traverse la philosophie, la psychologie et la littérature. Cinéma Les Écoles 23 Rue des Écoles 75005 Paris Contact : https://www.goethe.de +33 1 44439230 info-paris@goethe.de https://www.facebook.com/GoetheInstitutParis/ https://www.facebook.com/GoetheInstitutParis/

© Tamasa

