Bagatelle de guitares Orangerie du Parc de Bagatelle, 20 mai 2023, Paris. Le samedi 20 mai 2023

de 18h00 à 19h15

. payant Tarif unique : 10 € Gratuit pour les moins de 12 ans Le 20 mai à 18h, le festival « Les Musicales de Bagatelle » réunira pour la toute première fois la « tribu » des guitaristes composée d’Emmanuel Rossfelder, Thibaut Garcia, Tomás Bordalejo et du quatuor Eclisses. Les Musicales de Bagatelle fêtent leurs 15 ans ! Créé en 2008, le festival « Les Musicales de Bagatelle » est LE rendez-vous incontournable pour découvrir les jeunes artistes lauréats de la Fondation Banque Populaire et l’occasion pour la Fondation de mettre en valeur son action en faveur de la musique classique et contemporaine qu’elle mène depuis trente ans. Le temps d’un week-end, à travers 4 concerts exceptionnels, les lauréats de la Fondation Banque Populaire, qu’ils soient interprètes ou compositeurs, exprimeront leur talent les 20 et 21 mai prochain, au cœur du Parc de Bagatelle à Paris. Le 20 mai à 18h, c’est une autre famille de musiciens que la Fondation Banque Populaire vous présente : les guitaristes ! Solistes, chambristes ou compositeurs, la guitare est leur muse. Musique populaire ou savante, chantre de l’intimité, c’est tout un fascinant répertoire que nous déclinerons. Des œuvres écrites par de jeunes compositeurs pour le quatuor Eclisses, des arrangements inédits pour la soirée, des musiques improvisées ou les tubes du répertoire : c’est rare et inédit d’avoir autant de guitaristes sur une même scène. Direction artistique : Rodolphe Bruneau-Boulmier Avec : Emmanuel Rossfelder, Thibaut Garcia, Tomás Bordalejo et le quatuor Eclisses. Programme : Astor Piazzolla : Tango « melancolico » (Emmanuel Rossfelder, Thibaut Garcia) Manuel de Falla : « Vida breve » – danse n°1 (Emmanuel Rossfelder, Thibaut Garcia) Camille Saint-Saëns : Danse Macabre (quatuor Eclisses) Matthieu Stefanelli : Ellipsis (quatuor Eclisses) Alberto Ginastera : Estancia (quatuor Eclisses) Tangos argentins : « El diablo suelto », « El Adios » & « Organito de la tarde » (Tomás Bordalejo, Emmanuel Rossfelder, Thibaut Garcia) Carlos Gardel : « Por una cabeza » (Arrangement pour 7 guitares d’Emmanuel Rossfelder) Orangerie du Parc de Bagatelle Grille d’Honneur, allée de Longchamp 75016 Paris Contact : https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/ 01 58 40 66 58 https://www.facebook.com/lesmusicalesdebagatelle https://www.facebook.com/lesmusicalesdebagatelle https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/concert/bagatelle-de-guitares/

