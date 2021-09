Bagarre + Tata Moisie ~ Compagnie LOBA Chapiteau-Théâtre, 15 octobre 2021, Sablé-sur-Sarthe.

Bagarre + Tata Moisie ~ Compagnie LOBA

Chapiteau-Théâtre, le vendredi 15 octobre à 20:30

Inspiré par l’étincelle que ce mot allume dans les yeux de chacune et chacun, quel que soit son âge, le spectacle **Bagarre** pose un regard tendre et burlesque sur les combats de cour de récré de nos chers bambins. Animées par le désir de s’adresser aux plus jeunes, la metteuse en scène _Annabelle Sergent_ et l’autrice _Karin Serres_ se sont glissées dans des salles de classe pour écrire cette pièce. Elles y racontent l’histoire de Mouche, championne du monde de bagarre, de son grand frère Titus et de leur Tata Moisie. Sur scène, une comédienne à l’énergie débordante incarne à elle seule tous les personnages avec talent. Récit initiatique qui aborde le rapport à la violence et à l’affirmation de soi, **Bagarre** est un retour aux sources de l’enfance et à sa fantaisie débridée. La petite forme _Tata Moisie_ sera proposée à l’issue de la représentation. Consacré à l’un des personnages de Bagarre, ce solo de 20 minutes est porté au plateau par Annabelle Sergent. ### Distribution **Écriture** _Karin Serres_ **Conception et mise en scène** _Annabelle Sergent_ **Collaboration artistique** _Christophe Gravouil_ **Interprétation** _Tamaïti Torlasco_ **Création lumière** _François Poppe_ **Création sonore** _Oolithe Régis Raimbault et Jeannick Launay_ **Regard chorégraphique** _Bastien Lefèvre_ **Regard scénographique** _Olivier Droux_ **Conseiller technique à la scénographie** _Pierre Airault_ **Costume** _Anne-Claire Ricordeau_ **Régie générale** _Régis Raimbault_ ### Soutien **Coproduction** Très Tôt Théâtre (Quimper) ~ Le Volcan, Scène nationale (Le Havre) ~ Le Créa, Festival Momix (Kingersheim) ~ Spectacle en recommandé, Ligue de l’enseignement ~ Le théâtre du Pays de Morlaix (Morlaix) ~ Le THV (Saint-Barthélemy-d’Anjou) ~ L’Entracte, scène conventionnée Art en Territoire (Sablé-sur-Sarthe) ~ Villages en Scène, Pays du Layon ~ Le Kiosque, Centre d’Action Culturelle (Mayenne) **Accueil en résidence** Très Tôt Théâtre (Quimper) ~ Le Créa, Festival Momix (Kingersheim) ~ Le THV (Saint-Barthélemy-d’Anjou) ~ Villages en Scène, Pays du Layon ~ Le Kiosque, Centre d’Action Culturelle (Mayenne) Soutien DRAC Pays de la Loire ~ Région Pays de la Loire ~ Département du Maine et Loire ~ Ville d’Angers ~ SACD, Fonds Théâtre Ce spectacle s’inscrit dans le réseau Voisinages, dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. Tout le programme sur [[www.culture-paysdelaloire.fr.](www.culture-paysdelaloire.fr.)](www.culture-paysdelaloire.fr.) Avec le soutien de **VOISINAGES**

Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif enfant : 8 €

Œil méchant, dents serrées et poings fermés, c’est l’heure de la bagarre !

Chapiteau-Théâtre place du 8 mai 1945 – 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE Sablé-sur-Sarthe Sarthe



