Bagarre par la Cie Loba Théâtre O(l)tto Ladusch, 15 février 2022, Mont Lozère et Goulet.

Théâtre O(l)tto Ladusch, le mardi 15 février 2022 à 20:30

Pas question ici de tirage de tresses ou de crêpage de chignon : on parle bien de Bagarre, avec un grand B. Celle qui se pratique dans les règles de l’art, et dans les règles du jeu. BIM ! BAM ! La bagarre dans tout ce qu’elle a de joyeux. La bagarre existe. On ne sait jamais vraiment qui a commencé, ni pourquoi. Avouons-le, il y a un plaisir intense à la bagarre. Avec ses codes, ses limites, sa possibilité de construction ou de destruction et les vastes champs imaginaires dans lesquels elle nous invite… Inspiré par l’étincelle que le mot allume dans les yeux de chacune et chacun, quel que soit son âge, et par le désir de s’adresser aux plus jeunes, le spectacle Bagarre pose un regard burlesque sur le terrain de jeux de nos chers bambins. Annabelle Sergent confie à l’autrice Karin Serres le soin d’écrire l’histoire d’une championne du monde de la bagarre, d’une fille qui découvre un jour la joie de se bagarrer dans les règles de l’art : de la magie des gants de boxe aux costumes synthétiques de super héros et héroïnes, en passant par toutes les mutations possibles… À travers une narration exubérante qui zigzague, pleine de disgressions et de sauts de pensée, physique et spontanée, Mouche apprivoise son corps, sa réflexion, son imaginaire, son rapport aux autres, sa confiance en elle et la puissance illimitée de son monde intérieur. Un retour aux sources de l’enfance et à sa fantaisie débridée. La petite forme satellite et artistique de Bagarre, Titus, dans l’ombre de la championne sera joué dans les classes en amont de Bagarre.

De 6 à 12 euros

Spectacle

Théâtre O(l)tto Ladusch Bagnols les Bains, Mont Lozère et Goulet



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T20:30:00 2022-02-15T21:30:00