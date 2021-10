BAGARRE PAR LA CIE LOBA – POUANCÉ Ombrée d’Anjou, 26 novembre 2021, Ombrée d'Anjou.

BAGARRE PAR LA CIE LOBA – POUANCÉ 2021-11-26 – 2021-11-26 Pouancé Petit Théâtre

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

8 12 EUR Inspiré par l’étincelle que le mot bagarre allume dans les yeux de chacune et chacun, quel que soit son âge, le spectacle nous conte l’histoire d’une championne du monde de la bagarre, d’une fille qui découvre un jour la joie de se bagarrer dans les règles de l’art : de la magie des gants de boxe aux costumes synthétiques de super héros et héroïnes, en passant par toutes les mutations possibles…

La bagarre existe. On ne sait jamais vraiment qui a commencé, ni pourquoi. Avouons-le, il y a un plaisir intense à la bagarre. Avec ses codes, ses limites, sa possibilité de construction ou de destruction et les vastes champs imaginaires dans lesquels elle nous invite…

Pièce de théâtre “Bagarre” proposée au Petit Théâtre de Pouancé, le 27 novembre à 10h puis 14h.

+33 6 16 02 23 64

