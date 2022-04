BAGARRE L’Huisserie L'Huisserie Catégories d’évènement: L'Huisserie

Mayenne

BAGARRE L’Huisserie, 1 mai 2022, L'Huisserie. BAGARRE L’Huisserie

2022-05-01 17:00:00 – 2022-05-01

L’Huisserie Mayenne L’Huisserie «Bagarre», c’est l’histoire de Mouche.

Un jour, elle essaie les gants de boxe de son frère. Entraînée secrètement par sa vieille tante, Mouche découvre le plaisir de la castagne et se rêve championne de bagarre à l’école. Mais un jour, la famille déménage… Dès 6 ans, gratuit sans réservation. « Bagarre » par la compagnie Loba +33 2 52 46 01 25 https://www.lhuisserie.fr/actualites/theatre-bagarre-1er-mai-a-17h00-espace-du-maine/ «Bagarre», c’est l’histoire de Mouche.

Un jour, elle essaie les gants de boxe de son frère. Entraînée secrètement par sa vieille tante, Mouche découvre le plaisir de la castagne et se rêve championne de bagarre à l’école. Mais un jour, la famille déménage… Dès 6 ans, gratuit sans réservation. L’Huisserie

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: L'Huisserie, Mayenne Autres Lieu L'Huisserie Adresse Ville L'Huisserie lieuville L'Huisserie Departement Mayenne

L'Huisserie L'Huisserie Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lhuisserie/

BAGARRE L’Huisserie 2022-05-01 was last modified: by BAGARRE L’Huisserie L'Huisserie 1 mai 2022 L'Huisserie mayenne

L'Huisserie Mayenne