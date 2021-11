Bagarre / De Karin Serres | Annabelle Sergent Thor’Espace, 8 décembre 2021, Thorigny.

Thor’Espace, le mercredi 8 décembre à 19:00

**DANS LE CADRE DU FESTIVAL** [**ROULEZ JEUNESSE !**](https://www.legrandr.com/saisons/21-22/genres/roulez-jeunesse-2/) Bagarre ——- ### De Karin Serres | Annabelle Sergent **Inspirée par l’étincelle que le mot bagarre allume dans les yeux des enfants, cette fiction de Karin Serres mise en scène par Annabelle Sergent est un retour aux sources de l’enfance et à sa fantaisie débridée.** Bagarre, c’est l’histoire de Mouche, une fille qui vit avec son frère Titus et leur vieille Tata Moisie sur le toit du plus haut immeuble de la ville et qui va devenir championne du monde de la bagarre. Cette fiction irriguée d’imaginaire et de fantastique raconte comment, petite, Mouche a découvert qu’elle pouvait, elle aussi, se bagarrer avec les autres au lieu de rester sur la touche, et la joie intense, l’énergie et la force que cela lui procure. À travers une narration exubérante et spontanée, Mouche apprivoise son corps, sa réflexion, son imaginaire, son rapport aux autres, sa confiance en elle et la puissance illimitée de son monde intérieur. En parallèle au spectacle Bagarre, les enfants des écoles de Thorigny, Fougeré et La Chaize-le-Vicomte assisteront dans leurs salles de classe à Titus, dans l’ombre d’une championne sur les souvenirs d’enfance du frère de Mouche. **Voisinages** est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. _Bagarre_ est en tournée dans les Pays de la Loire. Tout le programme sur [www.culture.paysdelaloire.fr](http://www.culture.paysdelaloire.fr)

Tarif unique : adulte 8 € / enfant 6 €

