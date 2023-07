Bagagarre Les Disquaires Paris, 12 juillet 2023, Paris.

Le mercredi 12 juillet 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Accès : 5 EUR

Bagagagarre collectif organisateur de concert rap de qualité optimale, vous présente la 14ème édition de ses soirées éponymes, qui se composeront de 4 sets des plus chauds

La Giù: féministe et femme libérée, emblème de toute une génération, cette jeune artiste vous surprendra de par sa décomplexion et son aisance scénique. Que les thèmes abordés soient lourds ou légers, sa pertinence et son talent ne pourront que vous séduire !

Les Grands Enfants: Entrez dans un monde fantastique, ou la naïveté se retrouve écrasée par la triste réalité d’un univers froid. Oui, laissez vous entraîner par la magie des beats survoltés et la poésie de ce binôme dont la musique sort tout droit de votre imaginaire le plus ingénu…

Neuf Trois Quart: Atom, Book et Cuisto représente l’Abc d’un art qui sait se renouveler sans se travestir, associant avec finesse lyrisme et force de frappe, tantôt calme, tantôt rentre dedans, l’alchimie de ce trio est aussi évidente que leurs instrumentales sont léchées, du rap français de très haute volée !!

Poing final: Composé de 4 MCs complets et accomplis ce groupe déjà culte, vous donnera un aperçu de la musique française de demain. Entre Rnb, Rap et Rock la vibe rétro-futuriste de Yolan lb, Booska, FCM et Cobra, vous mettra une claque comme vous en avez rarement reçu !! À découvrir au plus vite !

Style: rap

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Bagagarre