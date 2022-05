Bagadoù en Ille-et-Vilaine – 1er mai à Dol-de-Bretagne Allée de la Ville Nicault,Dol-de-Bretagne (35), 1 mai 2022, .

Bagadoù en Ille-et-Vilaine – 1er mai à Dol-de-Bretagne

Allée de la Ville Nicault, Dol-de-Bretagne (35), le dimanche 1 mai à 11:00

La fédération Sonerion Bro Roazhon est heureuse de vous annoncer que les festivités qui ont lieu sur son territoire sont de retour ! Nous vous proposons de retrouver à Dol-de-Bretagne les bagadoù et cercle de la fédération Sonerion Bro Roazhon ainsi que les bagadigoù et skolajoù. Ce jour-là, seize formations vous feront frémir avec les modulations et sonorités de leurs bombardes et cornemuses, et vibrer aux roulements et coups des caisses-claires et percussions ! Cette journée du 1er mai est composée de quatre temps forts. Le matin, les différents groupes défileront dans les rues de Dol-de-Bretagne ; puis suivront l’après-midi, les prestations scéniques des différentes formations ainsi que le concours départemental de 5ème catégorie et Skolaj au Centre Culturel L’Odyssée ; la journée se clôturera sur un triomphe de l’ensemble des musiciennes et musiciens dans les rues Doloises. Programme : 11h : départ du défilé des groupes de la fédération Sonerion 35 devant la cathédrale Saint-Samson (gratuit) ; 14h-17h30 : concerts des bagadoù et cercle de la fédération Sonerion 35 et concours départemental des bagadoù, bagadigoù de 5ème catégorie et skolajoù sur la scène de l’Odysée (7 euros) ; 18h : Triomphe dans les rues de Dol-de-Bretagne des participantes et participants de cette journée (gratuit). Infos : www.bas35.org ; evenement@bas35.org ; communication@bas35.org *source : événement [Bagadoù en Ille-et-Vilaine – 1er mai à Dol-de-Bretagne](https://agendatrad.org/e/36302) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit, 7euros

avec Bagadoù de la fédération Sonerion Bro Roazhon

