Bagad de Tréguier – Tour de France 2021 Tréguier, 27 juin 2021-27 juin 2021, Tréguier.

Bagad de Tréguier – Tour de France 2021 2021-06-27 12:00:00 – 2021-06-27 15:00:00

Tréguier Côtes d’Armor Tréguier

Le Bagad de Tréguier sera présent place du Général de Gaulle lors du passage de la caravane et des coureurs, et animera les quais le temps de ce moment festif, familial et populaire.

+33 2 96 92 30 19 http://www.ville-treguier.fr/

Le Bagad de Tréguier sera présent place du Général de Gaulle lors du passage de la caravane et des coureurs, et animera les quais le temps de ce moment festif, familial et populaire.