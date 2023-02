BAGAD DE LANN BIHOUE – TOURNEE THEATRE DE LA FLEURIAYE, 18 février 2023, CARQUEFOU.

BAGAD DE LANN BIHOUE – TOURNEE THEATRE DE LA FLEURIAYE. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:45 (2023-02-18 au ). Tarif : 39.0 à 42.0 euros.

VISUEL présente (Lic 2-1078099/3-1078100) ce spectacle —–Chers spectateurs, Nous vous informons que le Bagad de Lann Bihoué sera réquisitionné par le gouvernement au mois de mai 2022. Par conséquent, nous nous voyons contraints de reporter les 2 représentations initialement prévues le 14 mars, reportées au 12 septembre puis reportées au 25 septembre 2021 et enfin au samedi 7 mai 2022 à 15H00 et 20H45 au Théâtre de la Fleuriaye à Carquefou. Celles-ci sont reportées au samedi 18 février 2023. (même salle et mêmes horaires).Nous vous invitons à conserver vos billets qui restent valables pour la date de report. Si toutefois vous ne pouviez assister à la date de report, vous nous invitons à prendre contact avec votre point de vente, pour un remboursement. (Date limite le 7 juin 2022). Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée et comptons sur votre compréhension.—–En 2020 le BAGAD DE LANN BIHOUE commencera une tournée à l’occasion de son 70ème anniversaire.Il sera créé un tout nouveau spectacle.Composé de 30 musiciens et chanteurs le BAGAD DE LANN BIHOUE est l’ambassadeur de la musique Bretonne et de la Marine française, non seulement en France, mais aussi à l’étranger. Immortalisé dans un tube d’ALAIN SOUCHON, il est composé exclusivement de musiciens de la marine nationale.Les plus célèbres artistes de la musique Celtique ont partagé la scène avec le BAGAD DE LANN BIHOUE : ALAN STIVELL, TRI YANN, CARLOS NUNEZ, NOLWENN LEROY et bien sûr ALAIN SOUCHON…. Leur répertoire sans cesse renouvelé est constitué de compositions originales et de morceaux traditionnels célèbres.Il témoigne de la richesse du patrimoine Celte. Un voyage dans l’âme d’un peuple qui sait maintenir ses traditions bien vivantes.KENAVO !Réservation PMR : 02.47.49.80.03

Votre billet est ici

THEATRE DE LA FLEURIAYE CARQUEFOU 30 BOULEVARD D AMPERE Loire-Atlantique

VISUEL présente (Lic 2-1078099/3-1078100) ce spectacle

—–

Chers spectateurs, Nous vous informons que le Bagad de Lann Bihoué sera réquisitionné par le gouvernement au mois de mai 2022. Par conséquent, nous nous voyons contraints de reporter les 2 représentations initialement prévues le 14 mars, reportées au 12 septembre puis reportées au 25 septembre 2021 et enfin au samedi 7 mai 2022 à 15H00 et 20H45 au Théâtre de la Fleuriaye à Carquefou.

Celles-ci sont reportées au samedi 18 février 2023. (même salle et mêmes horaires).

Nous vous invitons à conserver vos billets qui restent valables pour la date de report. Si toutefois vous ne pouviez assister à la date de report, vous nous invitons à prendre contact avec votre point de vente, pour un remboursement. (Date limite le 7 juin 2022). Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée et comptons sur votre compréhension.



—–

En 2020 le BAGAD DE LANN BIHOUE commencera une tournée à l’occasion de son 70ème anniversaire.

Il sera créé un tout nouveau spectacle.Composé de 30 musiciens et chanteurs le BAGAD DE LANN BIHOUE est l’ambassadeur de la musique Bretonne et de la Marine française, non seulement en France, mais aussi à l’étranger. Immortalisé dans un tube d’ALAIN SOUCHON, il est composé exclusivement de musiciens de la marine nationale.

Les plus célèbres artistes de la musique Celtique ont partagé la scène avec le BAGAD DE LANN BIHOUE : ALAN STIVELL, TRI YANN, CARLOS NUNEZ, NOLWENN LEROY et bien sûr ALAIN SOUCHON…. Leur répertoire sans cesse renouvelé est constitué de compositions originales et de morceaux traditionnels célèbres.

Il témoigne de la richesse du patrimoine Celte. Un voyage dans l’âme d’un peuple qui sait maintenir ses traditions bien vivantes.

KENAVO !

Réservation PMR : 02.47.49.80.03.39.0 EUR39.0.

Votre billet est ici