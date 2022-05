BAGAD DE LANN-BIHOUÉ, 20 juillet 2022, .

BAGAD DE LANN-BIHOUÉ

2022-07-20 – 2022-07-20

Composé de 30 musiciens et chanteurs le Bagad de Lann-Bihoué est l’ambassadeur de la musique Bretonne et de la Marine française, non seulement en France, mais aussi à l’étranger.

Immortalisé dans un tube d’Alain Souchon, il est composé exclusivement de musiciens de la marine nationale.

Les plus célèbres artistes de la musique Celtique ont partagé la scène avec le Bagad de Lann-Bihoué : Alan Stivell, Tri Yann, Carlos Nunez, Nolwenn Leroy et bien sûr Alain Souchon…

Leur répertoire sans cesse renouvelé est constitué de compositions originales et de morceaux traditionnels célèbres.

Il témoigne de la richesse du patrimoine Celte.

Un voyage dans l’âme d’un peuple qui sait maintenir ses traditions bien vivantes.

Kenavo !

Concert musique bretonne.

Composé de 30 musiciens et chanteurs le Bagad de Lann-Bihoué est l’ambassadeur de la musique Bretonne et de la Marine française, non seulement en France, mais aussi à l’étranger.

Immortalisé dans un tube d’Alain Souchon, il est composé exclusivement de musiciens de la marine nationale.

Les plus célèbres artistes de la musique Celtique ont partagé la scène avec le Bagad de Lann-Bihoué : Alan Stivell, Tri Yann, Carlos Nunez, Nolwenn Leroy et bien sûr Alain Souchon…

Leur répertoire sans cesse renouvelé est constitué de compositions originales et de morceaux traditionnels célèbres.

Il témoigne de la richesse du patrimoine Celte.

Un voyage dans l’âme d’un peuple qui sait maintenir ses traditions bien vivantes.

Kenavo !

Concert musique bretonne.

dernière mise à jour : 2022-04-28 par