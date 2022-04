Bagad de Cesson-Sévigné Musée de Bretagne – Les Champs Libres, 14 mai 2022 19:30, Rennes.

Nuit des musées Bagad de Cesson-Sévigné Musée de Bretagne – Les Champs Libres Samedi 14 mai, 19h30 Gratuit

Le bagad investit le parvis des Champs Libres pour un accueil en musique et vous propose de découvrir une partie de son nouveau spectacle.

En partenariat avec Sonerion.

Les Champs Libres regroupent le musée de Bretagne, la bibliothèque de Rennes métropole et l’Espace des sciences.

http://www.leschampslibres.fr

Free Saturday 14 May, 19:30

The Free Fields group(include) the museum of Brittany, the library(bookcase) of Rennes metropolis and the Space of sciences.

Gratis Sábado 14 mayo, 19:30

10 cours des alliés 35000 Rennes 35000 Rennes Bretagne