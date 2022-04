Bagad de Cesson-Sévigné Musée de Bretagne – Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Bagad de Cesson-Sévigné Musée de Bretagne – Les Champs Libres, 14 mai 2022, Rennes. Bagad de Cesson-Sévigné

Musée de Bretagne – Les Champs Libres, le samedi 14 mai à 19:30 Gratuit

Le bagad investit le parvis des Champs Libres pour un accueil en musique et vous propose de découvrir une partie de son nouveau spectacle. En partenariat avec Sonerion. Musée de Bretagne – Les Champs Libres 10 cours des alliés 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Musée de Bretagne - Les Champs Libres Adresse 10 cours des alliés 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Musée de Bretagne - Les Champs Libres Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Musée de Bretagne - Les Champs Libres Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Bagad de Cesson-Sévigné Musée de Bretagne – Les Champs Libres 2022-05-14 was last modified: by Bagad de Cesson-Sévigné Musée de Bretagne – Les Champs Libres Musée de Bretagne - Les Champs Libres 14 mai 2022 Musée de Bretagne - Les Champs Libres Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine