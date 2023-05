Marché d’artisans et de producteurs Col de Chemintrand, 15 juillet 2023, Baffie.

Pour la 5ème année, artisans et producteurs locaux se retrouvent en été au Col de Chemintrand (Baffie) tous les samedis du 15 juillet au 19 août 2023 de 17h à 19h pour exposer leurs produits et créations artisanales.

2023-07-15 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-19 19:00:00. .

Col de Chemintrand

Baffie 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the 5th year, craftsmen and local producers will meet in summer at the Col de Chemintrand (Baffie) every Saturday from July 15 to August 19, 2023 from 5 to 7 pm to exhibit their products and handicrafts

Por 5º año, artesanos y productores locales se reunirán en verano en el Col de Chemintrand (Baffie) todos los sábados del 15 de julio al 19 de agosto de 2023 de 17:00 a 19:00 para exponer sus productos y oficios

Im 5. Jahr treffen sich lokale Handwerker und Produzenten im Sommer auf dem Col de Chemintrand (Baffie) jeden Samstag vom 15. Juli bis zum 19. August 2023 von 17 bis 19 Uhr, um ihre Produkte und handwerklichen Kreationen auszustellen

Mise à jour le 2023-03-22 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez