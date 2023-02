BAFANG + SAODAJ DES LENDEMAINS QUI CHANTENT, 23 mars 2023, TULLE.

BAFANG + SAODAJ DES LENDEMAINS QUI CHANTENT. Un spectacle à la date du 2023-03-23 à 20:30 (2023-03-23 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

La poésie engagée de Saodaj aborde des thèmes fondamentaux comme la soif de justice,la lutte pour la liberté, le devoir de mémoire et la transmission. Leur création musicale est vécue comme une nécessité : « Elle nous aide à accepter le monde tel qu’il nous est offert aujourd’hui, avec ses beautés et ses laideurs, sans nous résigner à la fatalité. Si la Réunion est un carrefour où les cultures du monde se rencontrent, Saodaj pourrait être un de ses symboles. Une musique qui questionne, à travers la langue créole et française, les beautés et les dérives de notre monde. Sur scène (Transmusicales, Papillons de Nuit, Beauregard, Reggae Sun Ska, Afrika Tage…) ou sur disque, comme sur leur explosif 1er album “Elektrik Makossa” (sortie automne 2020), les deux frères Enguerran et Lancelot, furieux pilotes de leur pirogue afro rock, nous entraînent sur les flots tumultueux d’un fleuve exubérant faisant de nous les témoins d’un spectacle unique qui réveille les esprits tout en faisant osciller les têtes et les corps. Une, batterie, une guitare, quelques effets, deux voix, nul besoin pour Bafang d’autre chose pour embarquer le public dans un voyage empli de forte agréable turbulences sonores !

DES LENDEMAINS QUI CHANTENT TULLE AVE LIEUTENANT COLONEL FARO Correze

