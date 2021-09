Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Bafang + Lua Nova – le Rocksane Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Bafang + Lua Nova – le Rocksane Bergerac, 22 septembre 2021, Bergerac. Bafang + Lua Nova – le Rocksane 2021-09-22 18:30:00 – 2021-09-22 Le Rocksane 14 bis rue du professeur Pozzi

Bergerac Dordogne Bergerac 18h30 – LUA NOVA

Simple comme un duo guitare voix, Lua Nova travaille l’épure pour nous livrer une bossa-nova subtile et pénétrante. C’est beau comme une perle et frais comme un ruisseau ! 19h30 – BAFANG

Une batterie, une guitare, quelques effets, deux voix, nul besoin pour BAFANG d’autre chose pour embarquer le public dans un voyage empli de fort agréables turbulences sonores. Sur scène, les deux frères Enguerran et Lancelot, furieux pilotes de leur pirogue afro rock, nous entraînent sur les flots tumultueux d’un fleuve exubérant faisant de nous les témoins d’un spectacle unique qui réveille les esprits tout en faisant osciller les têtes et les corps 18h30 – LUA NOVA

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Le Rocksane 14 bis rue du professeur Pozzi Ville Bergerac lieuville 44.8516#0.48596