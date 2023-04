RANDO-MOSELLE – FAUNE ET FLORE DE LA VALLÉE DE LA ZINSEL AUX RUINES DU RAMSTEIN 10 rue principale, 28 mai 2023, Baerenthal.

Longeant la vallée de la Zinsel du Nord, ses étangs et ses zones humides, vous emprunterez le chemin de randonnée conduisant aux ruines du château du Ramstein, vestiges du 13e siècle, surplombant le village de Baerenthal.

Le parcours vous permettra de découvrir deux sites protégés de la réserve naturelle nationale des rochers et tourbières du Pays de Bitche, l’un pour son étang, sa flore, ses libellules et ses oiseaux d’eau, l’autre pour son souterrain et ses chauves-souris mais aussi les ruines d’un château-fort et sa flore particulière, ainsi qu’un marais pâturé par des vaches rustiques à longs poils et grandes cornes, les Highland Cattle.

C’est le moment de percer les secrets de ces espaces naturels et culturels remarquables avec vos guides d’exception, Loïc Duchamp, conservateur de la Réserve Naturelle Nationale des Rochers et tourbières du Pays de Bitche et Caroline Romang, guide à l’Office de tourisme du Pays de Bitche.. Tout public

Dimanche 2023-05-28 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-28 13:00:00. 0 EUR.

10 rue principale Parking du foyer René Schmitt

Baerenthal 57230 Moselle Grand Est



Along the valley of the northern Zinsel, with its ponds and wetlands, you will take the hiking trail leading to the ruins of the Ramstein castle, 13th century remains, overlooking the village of Baerenthal.

The route will allow you to discover two protected sites of the national nature reserve of the rocks and peat bogs of the Pays de Bitche, one for its pond, its flora, its dragonflies and its water birds, the other for its underground and its bats, but also the ruins of a fortified castle and its particular flora, as well as a marsh grazed by rustic cows with long hair and big horns, the Highland Cattle

It’s time to discover the secrets of these remarkable natural and cultural spaces with your exceptional guides, Loïc Duchamp, curator of the National Nature Reserve of the Rochers and peat bogs of the Pays de Bitche and Caroline Romang, guide at the Pays de Bitche Tourist Office.

A lo largo del valle del Zinsel del Norte, con sus estanques y humedales, seguirá la ruta de senderismo hasta las ruinas del castillo de Ramstein, una reliquia del siglo XIII que domina el pueblo de Baerenthal.

La ruta le permitirá descubrir dos lugares protegidos de la reserva natural nacional de las rocas y turberas del Pays de Bitche, uno por su estanque, su flora, sus libélulas y sus aves acuáticas, el otro por su subsuelo y sus murciélagos, pero también las ruinas de un castillo y su flora particular, así como un pantano pastado por vacas rústicas de pelo largo y grandes cuernos, las Highland Cattle.

Es hora de descubrir los secretos de estos notables espacios naturales y culturales con sus excepcionales guías, Loïc Duchamp, conservador de la Reserva Natural Nacional de los Rochers y Turberas del Pays de Bitche y Caroline Romang, guía de la Oficina de Turismo del Pays de Bitche.

Entlang des Tals der nördlichen Zinsel mit seinen Teichen und Feuchtgebieten nehmen Sie den Wanderweg, der zu den Ruinen der Burg Ramstein führt, Überreste aus dem 13. Jahrhundert, die das Dorf Baerenthal überragen.

Auf dem Weg werden Sie zwei geschützte Gebiete des nationalen Naturschutzgebiets der Felsen und Torfmoore des Bitcher Landes entdecken, das eine wegen seines Teichs, seiner Flora, seiner Libellen und Wasservögel, das andere wegen seines unterirdischen Tunnels und seiner Fledermäuse, aber auch die Ruinen einer Burg mit ihrer besonderen Flora sowie ein Sumpfgebiet, das von rustikalen Kühen mit langen Haaren und großen Hörnern, den Highland Cattle, beweidet wird.

Es ist an der Zeit, die Geheimnisse dieser bemerkenswerten Natur- und Kulturräume mit Ihren außergewöhnlichen Führern zu lüften: Loïc Duchamp, Konservator des Nationalen Naturreservats der Felsen und Torfmoore des Pays de Bitche, und Caroline Romang, Fremdenführerin beim Fremdenverkehrsamt des Pays de Bitche.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT DU PAYS DE BITCHE