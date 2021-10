Paris Studio de l'Ermitage île de France, Paris BADUME’S BAND & SÉLAMNESH ZÉMÉNÉ Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 27 octobre 2021

de 20h30 à 23h30

Sortie de l’album “Yaho Bele / Say Yeah” Spécialistes de la musique éthiopienne et véritables passeurs de cette culture musicale en Occident, les bretons du Badume’s Band, révélés après une tournée mondiale avec les légendaires voix d’Éthiopie Mahmoud Ahmed et Alémayéhu Eshèté, revisitent depuis plusieurs années l’âge d’or de cette musique. En novembre 2010 à Addis Abeba (Ethiopie) le Badume’s Band rencontre la jeune et talentueuse chanteuse azmari Sélamesh Zéméné, étoile montante de la capitale Ethiopienne. Véritables colporteurs de la mémoire collective, les Azmaris jouent un rôle primordial dans la transmission des musiques populaires éthiopiennes. Après un premier album très remarqué « ale gena-Ethiopia » sorti en 2012 (Innacor records) le groupe présente cet automne son nouvel opus YAHO BELE / SAY YEAH. Sélamesh Zéméné apporte ici une écriture poétique aux influences marquées par ses origines azmari de la région de Gondar, où l’improvisation tient une place importante. Trois des membres fondateurs du Badume’s Band signent les arrangements. Sélamnesh Zéméné – Chant Olivier Guénégo – Claviers, orgue Rudy Blas – Guitare électrique Stéphane Rama – Basse, gembri Antonin Volson –Batterie “L’Afrique en Solo : Le Badume’S Band de Bretagne et Sélamnesh Zéméné, sa chanteuse éthiopienne, portent ensemble le passé musical de l’Ethiopie mais aussi l’avenir de ses musiques urbaines. Avec le Badume’s Band, Semlanesh trouve l’orchestration idéale pour porter sa voix à l’international et marquer la place légitime et incontestable des femmes sur la scène artistique de son pays…” France Inter “fff : enracinés dans les rythmes et les mélopées d’un âge d’or révolu, les musiciens les transfigurent avec verve, portant les couleurs modernes d’une Abyssinie en perpétuelle réinvention.” Télérama “La sélection musicale du Monde Afrique : Le Badume’s Band et Selamnesh Zéméné, dont la voix dont la voix hypnotique électrise cet opus, à coups d’envolées lyriques et de riffs répétitifs, insufflent à la musique éthiopienne une énergie rock parfois proche de la transe.” Le Monde Concerts -> Musiques du Monde Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020 Contact :Studio de l’Ermitage 0 https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/badumes-band-et-selamnesh-zemene Concerts -> Musiques du Monde Musique

