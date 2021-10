BADUME’S BAND & SÉLAMNESH ZÉMÉNÉ la grande boutique, 30 octobre 2021, Langonnet.

BADUME’S BAND & SÉLAMNESH ZÉMÉNÉ

la grande boutique, le samedi 30 octobre à 20:30

Révélé après une tournée mondiale avec les légendaires voix d’Éthiopie Mahmoud Ahmed et Alémayéhu Eshèté, Le Badume’s Band revisite depuis 2005 l’âge d’or de la musique éthiopienne. Pris d’amour pour ce genre musical original mais un peu oublié qu’est l’éthio-jazz (ou éthiogroove), ce groupe atypique originaire de Bretagne, s’est mis en tête de recréer l’atmosphère de l’Addis-Abeba des année 60 et 70, lorsque la capitale africaine tourbillonnait au son du twist, de la soul et du rythm’n’blues. En novembre 2010 le Badume’s Band rencontre la talentueuse chanteuse Selamesh Zéméné, étoile montante de la capitale Ethiopienne. Avec sa personnalité artistique et son formidable charisme scénique, aujourd’hui LA grande voix féminine d’Ethiopie, elle chante un répertoire imprégné des pépites du patrimoine ancien de la communauté nomade Azmari, dont elle fait partie. Véritables colporteurs de la mémoire collective et jouant un rôle primordial dans la transmission des musiques populaires éthiopiennes, les azmaris sont réputés pour leurs talents d’improvisation des paroles et leur humour persifleur. Avec le Badume’s Band, Selamesh Zéméné trouve l’orchestration idéale car ce qui se raconte là est bien plus qu’un jeu de folklores et d’emprunts, mais plutôt la quête d’une vibration à la fois intérieure et hétérogène. **Selamnesh Zéméné** voix, compositions **// Olivier Guénégo** claviers, orgue **// Rudy Blas** guitare **// Stéphane Rama** basse, gembri **// Antonin Volson** tambours, arrangements**.**

Tarif plein 10 € | Tarif réduit 8 €

la grande boutique 3, rue des Milads, 56630, Langonnet



