BOURSE FERROVIAIRE ET MODELES REDUITS Avenue de la Division Leclerc, 10 juin 2023, Badonviller.

3ème salon du modélisme organisées par l’Association de Modélisme du Piémont Vosgien de Badonviller sur le thème des trains, voitures radiocommandées, bateaux, avions…

De nombreuses animations sont prévues tout le week-end. Buvette et petite restauration sur place.

Entrée 4 euros

Gratuite pour les moins de 12 ans accompagnés. Tout public

Dimanche 2023-06-10 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-10 17:00:00. 4 EUR.

Avenue de la Division Leclerc Gymnase

Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est



3rd model making exhibition organized by the Association of Model Making of the Vosges Piedmont of Badonviller on the theme of trains, radio-controlled cars, boats, planes…

Many animations are planned all weekend long. Refreshment bar and small restaurant on the spot.

Entrance 4 euros

Free for children under 12 years old accompanied by an adult

3ª exposición de modelismo organizada por la Association de Modélisme du Piémont Vosgien de Badonviller sobre el tema de los trenes, coches de radiocontrol, barcos, aviones…

Están previstas numerosas animaciones durante todo el fin de semana. Bar y tentempiés in situ.

Entrada 4 euros

Gratis para menores de 12 años acompañados de un adulto

3. Modellbaumesse, organisiert von der Association de Modélisme du Piémont Vosgien de Badonviller zum Thema Züge, ferngesteuerte Autos, Schiffe, Flugzeuge…

Das ganze Wochenende über sind zahlreiche Animationen vorgesehen. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Eintritt 4 Euro

Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren in Begleitung

Mise à jour le 2023-04-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS