2022-05-14 – 2022-05-15

Sérignan Hérault Le Badminton Club de Sérignan vous convie à son XVIe Tournoi National.

Dans une ambiance toujours aussi conviviale, avec des badistes venant de toute la France.

N’hésitez pas à venir voir quelques matchs pendant le week-end.

Catégorie Séniors, de N2 à NC.

– samedi : simples et mixtes

– dimanche : doubles

Buvette avec barbecue.

Catégorie Séniors, de N2 à NC.

– samedi : simples et mixtes

– dimanche : doubles

Buvette avec barbecue.

