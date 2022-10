BADMINTON – HALLOWEEN Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hrault

Sérignan

BADMINTON – HALLOWEEN Sérignan, 31 octobre 2022, Sérignan. BADMINTON – HALLOWEEN

Avenue Georges Frêche Sérignan Hrault

2022-10-31 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-31 23:59:00 23:59:00 Sérignan

Hrault Une soirée d’enfer organisée par le Badminton Club Sérignan.

Ouvert à tous les sorciers et autres fantômes.

Restauration sur place. Une soirée d’enfer organisée par le Badminton Club Sérignan.

Ouvert à tous les sorciers et autres fantômes. +33 6 14 92 03 54 BCS

Sérignan

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Sérignan Autres Lieu Sérignan Adresse Avenue Georges Frêche Sérignan Hrault Ville Sérignan lieuville Sérignan Departement Hrault

Sérignan Sérignan Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serignan/

BADMINTON – HALLOWEEN Sérignan 2022-10-31 was last modified: by BADMINTON – HALLOWEEN Sérignan Sérignan 31 octobre 2022 Avenue Georges Frêche Sérignan Hrault Hrault Sérignan

Sérignan Hrault