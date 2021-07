Paris Centre Paris Anim' Place des fêtes Paris Badminton et tennis de table : Amicale Manin Sport Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Badminton et tennis de table : Amicale Manin Sport Centre Paris Anim’ Place des fêtes, 28 août 2021-28 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 août 2021

de 10h à 17h

Le dimanche 29 août 2021

de 10h à 17h

gratuit

Le sport revient en force, tout l’été, pour tous les Parisiens·nes. La Ville de Paris et ses associations partenaires vous proposent de nombreuses activités sur tout le territoire. Dans le 19ème arrondissement, l’association Amicale Manin Sport vous propose une activité badminton, tennis de table et mini tennis gratuite sans inscription préalable : le 28 et 29 aout. Rendez-vous Places des Fêtes. Événements -> Événement sportif Centre Paris Anim’ Place des fêtes 2-4 rue des Lilas Paris 75019

7bis, 11 : Place des Fêtes (194m) 7bis : Pré-Saint-Gervais (342m)

Contact :Amicale Manin Sport https://www.manin-sport-paris.com/ Événements -> Événement sportif Sport

Date complète :

2021-08-28T10:00:00+02:00_2021-08-28T17:00:00+02:00;2021-08-29T10:00:00+02:00_2021-08-29T17:00:00+02:00

© Le Carreau du Temple

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Paris Anim' Place des fêtes Adresse 2-4 rue des Lilas Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Place des fêtes Paris