2023-01-21 – 2023-01-22 Oradour-sur-Glane

Entrée libre.

Les simples se disputeront le samedi, les doubles hommes et doubles dames le dimanche. Les doubles mixtes se joueront le samedi mais pourront se prolonger le dimanche si besoin. Les joueurs qui s’engagent en mixte devront donc être disponibles le samedi et le dimanche.

La date limite pour les inscriptions est fixée au jeudi 12 janvier 2023 ; les tableaux seront réalisés le lundi 16 janvier.

Le tournoi se disputera selon le protocole sanitaire en vigueur au moment de la compétition. Le CODEP est heureux de vous inviter à participer au Championnat Départemental Ecobad Jeunes & Vétérans. Les jeunes (poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors) et les vétérans jouent le même weekend. Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane

