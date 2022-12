BADMINTON : 12ÈME TROPHÉE FORZA DE LA VILLE DE SÈTE Sète Sète Sète Catégories d’évènement: Hérault

BADMINTON : 12ÈME TROPHÉE FORZA DE LA VILLE DE SÈTE Sète, 14 janvier 2023

2023-01-14 08:00:00 – 2023-01-14 20:00:00

Hérault Sète La Halle des Sports Louis Marty et le Gymnase Vié accueilleront 300 joueurs tout au long du week-end. Cette douzième édition est ouverte aux séries N1 à P12.

Les simples et les mixtes se joueront le samedi et les doubles le dimanche… Voici la 12ème édition du Trophée National Forza organisé par le Sète Badminton Club, avec le concours de la Ville de Sète, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport. Sète

