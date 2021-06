Badineries – Ensemble Poséidon Paroisse Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 25 juin 2021

de 20h30 à 21h45

gratuit

Concertos virtuoses pour instruments à vent

L’Ensemble Poséidon présente : BADINERIES

Embarquez (masqués mais déconfinés) avec l’Ensemble Poséidon pour un programme virtuose et rafraîchissant !

Bienvenue dans l’Allemagne des Lumières, où la musique instrumentale est de plus en plus influencée par les extravagances italiennes, et où les monarques mélomanes sont les protecteurs des musiciens.

Après un pétillant concerto pour deux flûtes de Dall’Abaco, compositeur d’origine italienne qui officie à la cour de Munich, retentira l’ouverture tourmentée de la suite en Si de Bach – qui se finira néanmoins sur la joyeuse et célèbre badinerie. Le basson déploiera ensuite ses mélancoliques et espiègles vocalises avec ce concerto en mi mineur de Vivaldi, pour laisser finalement place à l’exubérant duo flûte à bec et flûte traversière, qui devront rivaliser de virtuosité pour triompher du redoutable double concerto de Telemann.

ENSEMBLE POSÉIDON

Arnaud Condé, flûte à bec, basson, direction musicale

Sebastijan Bereta, traverso

Akel Fares & Koji Yoda, violons

Alexandre Garnier, alto

Lena Torre, violoncelle

Léonard Lépissier, contrebasse

Taro Hasegawa, basson baroque

Nicolas Mackowiak, clavecin

Paroisse Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle 25 rue de la Lune Paris 75002

Bonne Nouvelle Strasbourg Saint-Denis Porte Saint-Denis



Contact :Ensemble Poséidon https://www.ensemble-poseidon.fr

Ensemble Poséidon