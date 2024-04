BADIDROMITE La Vallée-au-Blé, dimanche 15 septembre 2024.

BADIDROMITE La Vallée-au-Blé Aisne

Journée découverte en Thiérache Cirque, Méharée et Gastronomie Locale

Plongez au cœur de la Thiérache pour une expérience inoubliable en trois actes.

-Arts du cirque Sous notre chapiteau, un intervenant diplômé vous dévoile tous les secrets de la jonglerie, de l’acrobatie, de l’équilibre sur objet, du trapèze, etc… Une aventure ludique pour toute la famille !

-Méharée champêtre Suivez les chemins de campagne avec 3 dromadaires et un guide expert. Découvrez ces animaux majestueux dans un cadre champêtre et apaisant.

-Pause gastronomique Entre les activités, Gaëlle de Tati’Te Marmitte vous régale avec un pique nique élaboré à partir de produits locaux, pour une immersion gustative dans les traditions de notre région. 6060 60 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 09:00:00

fin : 2024-09-15 17:00:00

La Vallée-au-Blé 02140 Aisne Hauts-de-France accueil@tourisme-thierache.fr

L’événement BADIDROMITE La Vallée-au-Blé a été mis à jour le 2024-03-28 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Thiérache