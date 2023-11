Téléthon 2023 Badefols-d’Ans, 9 décembre 2023, Badefols-d'Ans.

Badefols-d’Ans,Dordogne

Autocross de Badefols d’Ans 10h Place de la salle des fêtes Exposition de véhicules anciens et de sport avec baptême.

2023-12-09

Badefols-d’Ans 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Autocross de Badefols d’Ans 10am Place de la salle des fêtes Exhibition of vintage and sports vehicles with baptism

Autocross de Badefols d’Ans 10h Place de la salle des fêtes Exposición de vehículos antiguos y deportivos con experiencia de conducción

Autocross de Badefols d’Ans 10 Uhr Place de la salle des fêtes Ausstellung von Oldtimern und Sportfahrzeugen mit Taufe

